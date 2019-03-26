Süleymanpaşa Belediyesi'nden Asyaport İddialarına Açıklama

'ATATÜRKÇÜLÜK LİMAN RANTINA ALET EDİLİYOR'

Bildiride, bölge sahili ve kent ekolojisi için ciddi boyutlarda sorunlar teşkil eden Asyaport limanının uzatılması projesiyle hedeflenen ranta Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin alet edilmesi il kamuoyundan da büyük tepki topladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Asyaport logosu taşıyan bir broşürle halka dağıtılan ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar içeren bildiri hakkında açıklama yaptı. Süleymanpaşa Belediyesi'nde yapılan detaylı açıklamada, Asyaport limanının uzatılması ve özel bir şahsa ait olan arsada istenen imar planı değişikliğinin Belediye Meclisi'nce uygun bulunmamasıyla yatırımlarının engellendiği ve bunun da Atatürkçülük zemininde eleştirilmeye çalışıldığı bildiride ileri sürülen iddialara açıklık getirildi.

'PROJENİN YARATACAĞI SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLMİYOR'

Asyaport limanının uzatılması hakkında Belediye Meclisi'nin olumsuz görüşünün gerekçesinin belirtildiği açıklamada, Asyaport Dolgu limanının, Tekirdağ'ın ilk yerleşim yerlerinin yer aldığı tarihi bölgede bulunduğu ve mevcutta planlanmış olan ve yapımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin maddi kaynak sağladığı bağlantı yolu üzerinde tarihi dokuların ortaya çıkmasından dolayı yol güzergahının değiştirilmesi sebebiyle yol çalışmasının Merkezi Hükümet tarafından 4 yıldır tamamlanamadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Liman dolgu alanının büyütülmesi yönünde hazırlanmış olan plan değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde görüşülmüş olup; liman bağlantı yolunun yıllardır tamamlanamamış olması, limanın giriş çıkışında bölge trafiğine olan olumsuz etkileri ile yeni yapılacak dolgu alanın çevreye etkilerinin (kaç ton yeni yük ve kaç araçlık ekstra yoğunluk vb.) tam olarak belirtilmemiş olması ve bunların açacağı sorunlara çözüm önerilerinin sunulmaması, mevcut limanın kıyı şeridinde yaptığı değişiklilerin bölgedeki tatil sitelerine, konut alanlarına ve donatı alanlarına ileride yaratacağı etkilerinin bile hesaplanmadan yapıldığı göz önüne alındığında ilave yapılacak dolgunun bölgede daha da olumsuz etkilere yol açabileceği düşünülmüştür. Açıklanan sebeplerden dolayı Meclisimizden olumsuz görüş verilmesi kararı çıkmıştır. Göz önüne alınan konular dikkate alınarak yeni bir görüş talep edildiğinde konu tekrar meclisimiz tarafından değerlendirilecektir."

'5 YILDIR KİMSENİN HAKKINI YEMEDİK, VATANDAŞIMIZIN HAKKINI DA KİMSEYE YEDİRMEYİZ!'

Bildiride yer alan diğer iddiaya ilişkin de açıklama yapan Süleymanpaşa Belediyesi, ilgili liman sahibinin, kendi çıkarları uğruna 4 yıl önce iş başvurusu yapanlar hatta hiç başvuru yapmayanlar da dahil olmak üzere binlerce Süleymanpaşalıya attığı mesaj ile "Belediye genişlememize izin vermediği için sizi işe alamıyoruz" algısı yaratmaya çalıştığını, yine aynı işletmenin yayınladığı bildiriyletamamen kendi çıkarları doğrultusunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi hakkında karalama kampanyasına devam etmeye çalıştığını vurguladı.

Bahsi geçen limanın sahibi şahıs tarafından yayınlanan bildiride, 100 dönümlük arsasında emsal 0.50 yoğunlukta depolama amaçlı imar planı değişikliği talebinde bulunduğunu, komşu arsada emsal 1.00 ve emsal 1.25 olmasına rağmen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin emsal 0.50'e izin vermeyerek yatırımının önünü kestiğini iddia ettiği olayın sürecinin Süleymanpaşa Belediyesi'nin kuruluşundan da önce başladığı ve gerçeklerin açıkça çarpıtıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Bahsedilen imar planları 2007 yılında var olan imar planlarıdır. Bilim ve hukuktan önce bilgi sahibi olunması gerektiğinin altını çizerek hatırlatmak isteriz ki Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2014 yılında kurulan bir belediyedir. Belediyemiz 2016 yılında yaptığı imar planı değişikliğinde sadece emsali 1.05 'ten 1.00'a düşürmüş, küçük bir kısımda ise 1.25'e çıkarmış ancak inşaat alanının aynı kalmasını sağlamıştır. Liman sahibi şahsın belediyemizden talebi; emsal 0.40 yoğunluğundaki arazisinin emsalinin 0.50'e çıkarılıp yol alanının 23.472 metrekareden 12.098 metrekareye düşürülmesi, 56.908 metrekare konut alanının ortadan tamamen kaldırılarak depolama alanına çevrilmesidir. Bu, talep eden kişiye neredeyse %20 inşaat artışı hakkı vermek demektir. Süleymanpaşa Belediye Meclisimiz bu plan değişikliği önerisini reddetmiştir. Aynı alana ait plan değişikliği talebi 2009,2010 ve 2013 yıllarında Kumbağ Belediyesi tarafındanda reddedilmiştir.

Soruyoruz; yolu kendi arazisine katarak gasp etme talebinin adı ne zamandır hak aramak olmuştur?

Ayrıca Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan algı operasyonuna bazı basın mensupları da alet olurken elde hiçbir belge olmadan gazetecilik etiğine aykırı bir şekilde bahsedilen alanın yanındaki parselin rant elde etmek için alınmasını sağladığımız, kişileri zengin ettiğimiz karalamasında bulunulmuştur. Söz konusu parselin satışının tamamlanma tarihi 30.03.2012'dir. Tekrar hatırlatmak gerekirse Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2014 yılında kurulmuş bir belediyedir. Bahsedilen alanda 2016 yılında yapılan imar planı değişikliğinde yol kaydırılıp genişletilmiş ve toplam inşaat alanında hiçbir değişiklik olmamıştır.

Sırf kendi çıkarları için kamuoyunu yanıltarak belediyemizi karalayan, yıllardır dönüş yapmadığı kendisine iş başvurusu yapan vatandaşlarımıza "Belediye genişlememize izin vermediği için sizi işe alamıyoruz" mesajları atacak kadar oyunlar kurgulayan, basın çalışanları aracılığı ile bizi yıpratmaya çalışarak yalan haberler yaptıran ve yerel seçim öncesi yaptığı bu karalama kampanyası ile bizi köşeye sıkıştıracağını düşünen liman sahibine tek bir sözümüz var:

Biz 5 yıldır kimsenin hakkını yemedik; kimseye de vatandaşımızın hakkını yedirmeyiz!"

Kaynak: Bültenler