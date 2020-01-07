Süleymanpaşa Belediyesi'nden, evde ağız ve diş sağlığı tarama hizmeti

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye bünyesinde görev yapan diş hekimi tarafından evde sağlık hizmetleri kapsamında, Süleymanpaşa'da yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ağız ve diş sağlığı tarama hizmetini sunmaya başladıklarını söyledi.

Ağız ve diş sağlığının, kişinin genel beden sağlığı üzerinde büyük etkisinin bulunduğuna dikkat çeken Yüksel, taramaların titizlikle yapıldığını bildirdi.

Evde sunulan sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların genel sağlık durumu ile tansiyon ölçümlerinin de yapıldığını ifade eden Başkan Yüksel, çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü söyledi.

"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİYLE PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ"

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen tarama hizmetini daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Başkan Yüksel, "Evde sunduğumuz ağız ve diş sağlığı tarama hizmetini, vatandaşlarımızın tedavilerini de kapsayacak bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Konuyu Süleymanpaşa Belediye Meclisimizin Ocak ayı olağan toplantısında gündeme taşıyarak, bu konuda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'yle bir protokol yapmak istediğimizi belirttik. Talebimiz, meclis üyelerimiz tarafından oy birliğiyle kabul edildi. En yakın zamanda protokolü imzalayarak vatandaşlarımıza hak etiği hizmeti vermeyi arzuluyoruz." diye konuştu.