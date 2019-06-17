17.06.2019 15:59
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Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yüzmede 10 madalya kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yüzmede 10 madalya kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Tekirdağ 1. Uluslararası Kiraz Festivali Yüzme Yarışlarında 10 madalya almayı başardı.

15 KULÜP KÜRSÜYE ÇIKMAK İÇİN KULAÇ ATTI

15 kulüp arasında düzenlenen yarışmalarda 7'si altın, 1'i gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 10 madalya almaya hak kazanan Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, takım olarak da 2009-2010 doğumlu erkeklerde bayrak yarışında 1. oldu.

MADALYA KAZANAN İSİMLER

4 altın madalyanın 3'ünü Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü adına 100m kurbağa, 50m serbest ve 50m kelebek olmak üzere Poyraz Kazanç kazanırken diğer madalya kazanan isimler ise şu şekilde oluştu:

Batın İbolar – Bayrak Yarışı Altın Madalya

Kerem Dalkıran – 50m serbest Altın Madalya – 100m serbest Gümüş Madalya – Bayrak Yarışı Bronz Madalya

Ulus Memiş – Bayrak Yarışı Altın Madalya – 50m Kurbağa Bronz Madalya

Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü adına Sertan Avcı, Batu Köklü, Beyza Türker, Mert Çelebi, Defne Dokur, Tuna Özgün ve Özgür Seyrel de performans gösterirken mücadeleleri ile takdir topladı.

1. OLARAK SÖZLERİNİ TUTTULAR

Geçen ay Kırklareli'nde yapılan yarışlarda 3. olan Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Tekirdağ'da yapılan yarışlarda ise altın madalyaları ile 1. olarak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e karşı verdikleri sözü yerine getirmenin de gururunu yaşadılar.

Kaynak: Bültenler
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