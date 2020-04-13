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Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehri yenileme çalışmaları kapsamında çalışmalara taksi duraklarından başladı.

13.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:44
Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehri yenileme çalışmaları kapsamında çalışmalara taksi duraklarından başladı.

Değirmenaltı Mahallesi'ndeki taksi durağı ile başlayan çalışmada taksi durağı kötü görüntüsünden kurtarılırken taksicilerin konforlu ve çok amaçlı bir durakta hizmet vermesi sağlandı.

Yapılan çalışma kapsamında taksi durağının zemini sağlamlaştırma çalışmasının ardından modern durak kabinin montajı yapılarak hizmete açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimizi yenileme çalışmalarımıza taksi duraklarımız ile başladık. Tüm taksici esnafımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir geçiş güzergahında yer alan Süleymanpaşa ilçemiz yapacağımız yenileme çalışmaları ile turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Birçok projemiz var. Bazılarının çalışmalarına başladık. Bazılarının ihaleleri yapıldı. Çok değil birkaç yıl içinde yaşanan değişimi hep birlikte göreceğiz. Süleymanpaşa'da değişim başladı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Değirmenaltı Mahallesi'nde başlayan taksi duraklarının yenilenmesi projesinin 100. Yıl Mahallesi ile devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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