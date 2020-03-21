Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı - Haberler

Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında sahil temizliği gerçekleştirdi.

21.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:38
Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada Barboros, Altınova , Dereağzı, Alkaya ve Değirmenaltı kumsallarındaki çöpler tek tek toplanarak yaza hazırlık çalışması yapıldı.

Birçok noktada devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra sahilleri de önemseyerek düzenli temizlik çalışmalarına başladığını belirten Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bir sahil kenti olan Süleymanpaşa'yı turizm cennetine çevirmek için kolları sıvadık. Mart ayı itibari ile sahillerimizi temizlemeye başladık. Düzenli olarak da temizlik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Lütfen çevremizi kirletmeyelim temiz tutalım"

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için temiz bir çevreye sahip olmanın önemine değinen Başkan Yüksel, "Özellikle çocuklarımız için çevremizin temiz olması çok önemli. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapıyoruz, fazlasını da yapacağız. Ancak sevgili hemşehrilerimden çocuklarımız için bir ricam var. Lütfen çevremizi kirletmeyelim; temiz tutalım. Bizlerin yaptığı çalışmadan çok daha önemlisi bu" diye konuştu.

Çalışmalar kumbağ ve karaevli yönlerine doğru ilerleyecek

Yapılan çalışmanın Kumbağ ve Karaevli Mahallesi yönünde genişleyeceği ve yapılacak etkinlikler ile temizlik çalışmalarının daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde hazırlanacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Altınova, Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Haberler
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde füze denemesi - Haber DOĞTARBESBİR heyetinden Almanya'ya çalışma ziyareti - Haber MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak - Magazin Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi - Haber
Loading