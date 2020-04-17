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Süleymanpaşa Belediyesinden pazar girişlerine el dezenfekte ünitesi

Korona virüsü salgını ile mücadelede çok önemli ve öncü çalışmalara imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, insanların yoğun olarak bir araya gelmek zorunda olduğu semt pazarlarında da önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

17.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:57
Süleymanpaşa Belediyesinden pazar girişlerine el dezenfekte ünitesi
Korona virüsü salgını ile mücadelede çok önemli ve öncü çalışmalara imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, insanların yoğun olarak bir araya gelmek zorunda olduğu semt pazarlarında da önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa sınırları içinde her hafta kurulan semt pazarlarının girişlerine 16 Nisan 2020 Perşembe itibariyle, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen dezenfekte üniteleri kurulmaya başlandı. Pazar alışverişine gelen vatandaşlar, ellerini dezenfekte ünitelerinde arındırarak alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

Pazar, market, toplu taşıma gibi kalabalık alanlara getirilen maske takma zorunluluğu uygulaması ile ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri titiz kontrol çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların ve esnafın maskesiz bir şekilde pazarda bulunmalarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Pazarlarda sadece temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinin satışına izin verilirken, tezgah araları da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerleştiriliyor.

Tüm bu tedbirlere ek olarak; pazar girişlerine yerleştirilen dezenfekte üniteleri ile vatandaşlar salgın riskine karşı en üst düzey koruma tedbirleri eşliğinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekler.

Başkan Yüksel vatandaşlara çağrıda bulundu

Semt pazarlarından alışveriş yapacak vatandaşlara çağrıda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak, kendi atölyelerimizde hazırladığımız el dezenfekte ünitelerimizi, bugün itibariyle semt pazarlarımızın girişlerine kurmaya başladık. Siz değerli vatandaşlarımızdan, kişisel ve toplum sağlığımızı korumak adına, bu noktalarda ellerinizi dezenfekte etmenizi önemle rica ediyoruz. Salgınla mücadelede, kişisel hijyenin hayati önem taşıdığını unutmayalım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Güncel
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