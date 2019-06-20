20.06.2019 13:51
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Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı

Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kapsamında ilçe genelinde yaya önceliğine dikkat çekmek üzere yer ve zemin işareti uygulamasına başladı.

Tekirdağ SüleymanpaşaBelediyesiFen İşleri Müdürlüğütarafından yürütülen çalışma kapsamında trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturulabilmesi için yaya geçit işaretleri belirginleştirilirken araçların geliş yönüne göre de "Önce Yaya" işaretinin çizimi ve boyanması işlemi yapıldı.

Araçsürücülerinin yaya geçidine yaklaşırken görebileceği, güvenle yavaşlayıp durabileceği mesafelerden görünür şekilde yapılan çizimler 100. Yıl MahallesiUğur MumcuCaddesi'nden başlatılırken çalışmanın Süleymanpaşa ilçesinin tüm yaya geçitlerinde uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler
Fen İşleri Müdürlüğü,Tekirdağ,Süleymanpaşa,Güncel

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