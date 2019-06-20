Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı

Tekirdağ SüleymanpaşaBelediyesiFen İşleri Müdürlüğütarafından yürütülen çalışma kapsamında trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturulabilmesi için yaya geçit işaretleri belirginleştirilirken araçların geliş yönüne göre de "Önce Yaya" işaretinin çizimi ve boyanması işlemi yapıldı.

Araçsürücülerinin yaya geçidine yaklaşırken görebileceği, güvenle yavaşlayıp durabileceği mesafelerden görünür şekilde yapılan çizimler 100. Yıl MahallesiUğur MumcuCaddesi'nden başlatılırken çalışmanın Süleymanpaşa ilçesinin tüm yaya geçitlerinde uygulanacağı belirtildi.