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Süleymanpaşa Belediyesine ait depolardaki tablolar ve minyatür heykeller satılacak

Süleymanpaşa Belediyesi, depolarda bulunan tablolar ile ilçede belirli yerlere konulan minyatür heykelleri müzayede yoluyla satacak.

07.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:16Süleymanpaşa Belediyesine ait depolardaki tablolar ve minyatür heykeller satılacak
Belediyesi, depolarda bulunan tablolar ile ilçede belirli yerlere konulan minyatür heykelleri müzayede yoluyla satacak.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin son yaptığı meclis toplantısında, depolardaki tabloların ve heykelciklerin müzayede yoluyla satılması için, CHP'lilerin reddetmesine karşın, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kendisine yetki verildiğini söyledi.
Yüksel, belediyeye kayıtlı çok sayıda tablonun depolarda durduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanını defalarca uyarmıştık. Bu kadar resim ve heykeli ne yapıyorsunuz, nereye koyuyorsunuz diye. Göreve geldikten sonra gördük ki, yaklaşık 4,5 milyon lira devasa bir bedel, çürümeye terk edilmiş tablolara, resimlere ve heykellere harcanmış. Biz her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. 'Süleymanpaşa Belediyesi heykelleri satıyor' diyenlerin düşüncesi çok yanlış. Sanatçılara yaptırılıp depolarda duran tabloları ve çalıştaylarda yapılan heykelcikleri müzayede yoluyla satışa sunacağız. Sahil dolgu alanına yerleştirilmiş heykellerin satılması ile ilgili bir durum söz konusu değil."

Cumhuriyet Halk Partisi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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