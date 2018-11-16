Süleymanpaşa Belediyesine Bir Ödül Daha

16 Kasım 2018 Cuma 17:06



16 Kasım 2018 Cuma 17:06

Türkiye'de kentlerin tarihi ve kültürel dokularının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışması sonuçlandı. Antalya'da yapılan YAPEX Fuarı'nda düzenlenen ödül töreninde, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarihi dokuya yönelik projeleri ile Uygulama alanında ödüle layık görüldü.Süleymanpaşa Belediyesi, ürettiği ve uygulamaya koyduğu projelerle ödüller almaya devam ediyor. Son olarak, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışması'nda Kumbağ Sanat Galerisi projesi ve Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleştirilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarından ötürü Uygulama dalında ödüle layık görülen Süleymanpaşa Belediyesi, bir kez daha örnek çalışmaları ile öne çıkmayı başardı.15 Kasım tarihinde Antalya'da yapılan YAPEX Fuarı'nda düzenlenen ödül törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır ile birlikte katıldı. Eşkinat, ödülü Süleymanpaşa halkı adına teslim alarak Tarihi Kentler Birliği yönetimine teşekkür etti."Çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek"Eşkinat, "Süleymanpaşa, Traklar'dan günümüze kesintisiz bir yerleşim yeri olarak muazzam bir tarihi mirasa sahip. Biz belediye olarak bu mirasa hakkıyla sahip çıkmak ve onu en sağlıklı şekilde geleceğe taşımak için projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimiz arasında tarihi Tekirdağ evlerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyonlarının yapılarak şehrimize müze, sanat galerisi ya da hizmet binası olarak kazandırılması da var. Nitekim Kumbağ Mahallesi'nde bulunan ve kaderine terk edilmiş durumdaki tarihi şaraphaneyi şehrimize bir sanat galerisi olarak kazandırdık. Aynı şekilde, Ertuğrul Mahallesi'nde yer alan Müzik Teknolojileri Müzesi, Ressam İbrahim Balaban Müzesi ve Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi de yine tarihi binalarımız restore edilerek hizmete sunuldu. Bu çalışmalarımız da Tarihi Kentler Birliği tarafından Uygulama dalında ödüle layık görüldü. Projelerimizin konunun uzmanları tarafından takdir edilerek ödüle layık görülmesi bizi son derece gururlandırdı. Ödülümü Süleymanpaşa halkı adına teslim aldım. Öncelikle bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan çalışma arkadaşlarıma, daha sonra da ödüle layık gören jüri heyetine teşekkür ediyorum. Kimlikli ve tarihine sahip çıkan bir Süleymanpaşa oluşturma çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ