Haberler » 3. Sayfa » Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı

Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik yapılan bir aylık çalışmalarda 48 şahıs yakalandı.

07.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:42 Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik yapılan bir aylık çalışmalarda 48 şahıs yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Ekim ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 199 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 8'i aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi.

Görevlilerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; 9 kök Hint Keneviri, 2 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1 işyerine kapatma saatine riayet etmemekten, 1 işyerine 22.00 'dan sonra alkol satışı yapmaktan dolayı idari işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucu (34) ayrı olayda toplam 48 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:10   Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı
11:10   Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
11:09   Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...
11:06   Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
11:03   Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 11:18:41