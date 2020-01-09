Süleymanpaşa'da asayiş

Süleymanpaşa
ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ertuğrul Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi hakkında işlem yapıldı.
Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan cezai işlem uygulandı.