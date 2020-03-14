Menü
Haberler ›› Güncel ››Süleymanpaşa'da koronavirüs'e karşı sıkı denetimler - Güncel

Süleymanpaşa'da koronavirüs'e karşı sıkı denetimler

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel korona virüsü (COVID-19)'ne karşı işi sıkı tutmaya ve tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

14.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:46
Süleymanpaşa'da koronavirüs'e karşı sıkı denetimler
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel korona virüsü (COVID-19)'ne karşı işi sıkı tutmaya ve tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

Başkan Yüksel, Tüm belediye binalarının dezenfekte edilmesi, bilgilendirme broşürlerinin kamu kurumları başta olmak üzere halkın yoğun kullandığı yerlerde asılıp dağıtılması ve okul bahçeleri ile meydanlarda yıkama çalışması yapmasının ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile olağanüstü toplantı düzenledi.

Tedbirler masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin katıldığı toplantıda Korona Virüsüne karşı alınan ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Acil durum eylem planının detayları görüşüldü

Kurumsal bazda yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında Tekirdağ Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'den bilgi alan Başkan Yüksel, virüsten korunmaya yönelik hayata geçirilecek acil durum eylem planının detayları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Virüsle mücadele için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır

Benzer virüslerin tarihçesi, etkileri ve dünyadaki bugünkü durumu ile korona virüsünün etkileri ile sürecinin de görüşüldüğü toplantıda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel belediye olarak mücadele için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Bilgi kirliliğine karşı uyardı

Özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin tehlikelisine de dikkat çeken Yüksel, vatandaşları Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu Güncel
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu