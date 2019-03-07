Süleymanpaşa'da Kurucu Meclis Son Kez Toplandı

Kaynak: İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mart ayı meclis toplantısında 5 yıldır görev yapan tüm meclis üyelerine birer anı plaketi verildi.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının bir bölümüne Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.Toplantı öncesi düzenlenen törende, 5 yıl boyunca görev yapmış olan Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyelerine heykel sanatçısı Selçuk Yılmaz tarafından yapılan anı heykelcikleri hediye edildi. Meclis üyelerine anı plaketlerini Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat takdim etti.Son meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 13, Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonundan gelen 2 karar meclisin onayına sunuldu. Son olarak gündem dışı olarak müdürlüklerden gelen 12 evrak da meclis üyelerinin onayı ile kabul edilerek yürürlüğe konuldu.Meclis toplantısının sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, meclis grup başkanvekillerine son kez söz hakkı vererek 2014-2019 faaliyet dönemiyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini istedi. Grup başkanvekilleri 5 yıllık çalışma dönemi boyunca birlikte çalıştıkları meclis üyelerine teşekkür etti."Alnımız ak başımız dik olarak görev süremizi tamamladık"Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da tüm meclis üyelerine hitap ederek, "Biz önümüzdeki dönemde bazı arkadaşlarımızla birlikte bu salonda çalışma imkanı bulamayabiliriz. Ancak bu mecliste bulunanlar olarak bizler, Süleymanpaşa Belediyesinin kurucu meclisi olarak tarihteki yerimizi aldık. Ne mutlu bize ki bilinçli bir şekilde tek bir adaletsiz karara dahi imza atmayan bir meclis olarak anılacağız. Aldığımız yüzlerce karardan tek bir tanesi bile yargılanmadı ve kurucu meclis olarak bizler alnımız ak, başımız dik olarak 5 yıllık görev süremizi tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 60 ay boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan ötürü sizleri kutluyorum" dedi.Kurucu meclisin son meclis toplantısı, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ