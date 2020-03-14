Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü'ne karşı alınan önlemler kapsamında kişisel hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı ihbarının ardından harekete geçerek hijyen ürünlerinin satıldığı yerlere yönelik denetim başlattı.
14.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:46
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü'ne karşı alınan önlemler kapsamında kişisel hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı ihbarının ardından harekete geçerek hijyen ürünlerinin satıldığı yerlere yönelik denetim başlattı.
Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren eczaneler başta olmak üzere kişisel hijyen ürünleri satan yerler tek tek denetimden geçirildi.
Korona Virüsü vakasını fırsat bilip ürün fiyatlarındaki artışı önlemek üzere yapılan çalışmaların devam edeceği açıklanırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel fırsatçılara mahal verilmeyeceğini açıkladı.
"Fırsatçılara gün yüzü göstermedik göstermeyeceğiz"
Başkan Yüksel, "Ülkece yaşadığımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını fırsat bilip özellikle kişisel hijyen ürünlerinde büyük artışlar yaparak vatandaşlara satma çabası içine girenlere karşı çok sert tedbirler aldık. Ekiplerimiz Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Süleymanpaşa'nın her yerinde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Biz bu şehirde fırsatçılara gün yüzü göstermedik, göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren eczaneler başta olmak üzere kişisel hijyen ürünleri satan yerler tek tek denetimden geçirildi.
Korona Virüsü vakasını fırsat bilip ürün fiyatlarındaki artışı önlemek üzere yapılan çalışmaların devam edeceği açıklanırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel fırsatçılara mahal verilmeyeceğini açıkladı.
"Fırsatçılara gün yüzü göstermedik göstermeyeceğiz"
Başkan Yüksel, "Ülkece yaşadığımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını fırsat bilip özellikle kişisel hijyen ürünlerinde büyük artışlar yaparak vatandaşlara satma çabası içine girenlere karşı çok sert tedbirler aldık. Ekiplerimiz Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Süleymanpaşa'nın her yerinde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Biz bu şehirde fırsatçılara gün yüzü göstermedik, göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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