Süleymanpaşa'nın çocukları başarıya doymuyor
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Betül Günay, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Okullararası Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasından madalya ile dönmeyi başardı.
12.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:01
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Betül Günay, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Okullararası Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasından madalya ile dönmeyi başardı.
7-8 Mart tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen ve 44 ilden 280 sporcunun katıldığı Okullararası Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Betül Günay, 46 kiloda yarıştı.
Şampiyonayı tek yenilgi ile tamamladı
Rakiplerini tek tek tuş eden Günay, yarı finalde rakibine kaybetse de çıktığı 3.'lük maçını kazanarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.
Başarılı sporcuyu tebrik eden Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin; "Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in açtığı yolda sporcularımız ile başarıdan başarıya koşuyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz için çalışıyor, Süleymanpaşa'yı hep birlikte yükseltiyoruz. Bu noktada bizlere bir başarı daha kazandıran Betül Günay kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
7-8 Mart tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen ve 44 ilden 280 sporcunun katıldığı Okullararası Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Betül Günay, 46 kiloda yarıştı.
Şampiyonayı tek yenilgi ile tamamladı
Rakiplerini tek tek tuş eden Günay, yarı finalde rakibine kaybetse de çıktığı 3.'lük maçını kazanarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.
Başarılı sporcuyu tebrik eden Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin; "Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in açtığı yolda sporcularımız ile başarıdan başarıya koşuyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz için çalışıyor, Süleymanpaşa'yı hep birlikte yükseltiyoruz. Bu noktada bizlere bir başarı daha kazandıran Betül Günay kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymanpaşa, Türkiye, Güncel
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