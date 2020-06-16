Süleymanpaşa parklarla donatılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği park çalışmaları ile göz dolduruyor.

Süleymanpaşa parklarla donatılıyor
16.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:42
Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği park çalışmaları ile göz dolduruyor. Her geçen gün Süleymanpaşa'nın farklı mahallelerinde yeni bir park kazandırılırken eş zamanlı olarak farklı noktalarda yenilerinin inşası başlatılıyor.

Süleymanpaşa'da uzun yıllardır en büyük eksikliklerden biri olarak görülen mahalle parkları, adım adım bir sorun olmaktan çıkarılırken, Gönül Belediyeciliği anlayışı ile Süleymanpaşa parklarla donatılıyor. Son olarak Banarlı Mahallesi'nde tamamlanan çocuk parkı hizmete açılırken, Çınarlı ve Aydoğdu Mahallelerinin kesiştiği alanda yeni bir parkın yapımına başlandı.

"Park eksikliğini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa'da en büyük eksik nedir diye sorarsanız, park derim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doyasıya oyun oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri, ailelerin ise soluk alıp dinlenebilecekleri alanları yok. Biz bir yıldır bu eksikliği ortadan kaldırabilmek için her yaşa hitap eden açık alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak çok sayıda çocuk parkını, yeşil alanı ve spor tesisini hizmete geçirdik ve birçoğunun da hazırlığı sürüyor" diye konuştu.

"Çocuklarımızın mutluluğu en büyük önceliğimiz"

Beş yıllık görev süremiz dolduğunda, Allah'ın izni ile Süleymanpaşa'mızı parkları, meydanları ve spor alanları ile ferah ve daha yaşanılabilir bir şehir haline gelecek. Bu kapsamda, Banarlı Mahallemizde, hemşehrilerimize ve çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik ve güzel bir parkın yapımını tamamlayarak mahallemizin çocuklarına emanet ettik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Banarlılı küçük kardeşlerimizin gülücükleri gibi bu mutluluk hem yorgunluk hissetmeden çalışmaya devam etmemizi sağlıyor hem de hizmet aşkımızı besliyor. Yine Köprübaşı Mevki'inde, Çınarlı ve Aydoğdu Mahallelerimizin birbirine bağlandığı konumda hayata geçireceğimiz park projemizin çalışmalarını başlattık. Kısa sürede yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planladığımız park alanı ile her yaştan hemşehrilerimiz buradan faydalanabilecekler. Süleymanpaşa'mızda yaşayan tüm vatandaşlarımız için sürprizlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Banarlı, Güncel, Haber

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