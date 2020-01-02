Haberler » Güncel » Süleymanpaşa Zabıtası dilencilere göz açtırmıyor - Haber

Süleymanpaşa Zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezindeki cami önlerinde ve trafik ışıklarında vatandaşlardan dilenerek para isteyen kişiler hakkında idari işlem yaptı.

02.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:37 Süleymanpaşa Zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

2 dilenci ile küçük yaştaki çocuğun velisine işlem yapan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el koydu.

'da halkın dini duygularını istismar ederek dilenen 3 dilenci, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıtası tarafından men edildi.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişiden ikisi ve çocuk yaştaki dilencinin babası hakkında idari işlem yapıldı.

"GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA YARDIM ELİ UZATIYORUZ"

Şehrin muhtelif sokaklarında, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dinlenen dilencilerle ilgili rutin denetimlerin artarak devam edeceğini kaydeden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Halkımızın yardımlaşma duygusunu dilenmek suretiyle istismar eden ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daima yardım eli uzatarak yanlarında oluyoruz." diye konuştu.


Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47   250 öğrenciye bot ve mont yardımı - Haber
14:47   TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI - Haber
14:47   Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:47   Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
2.01.2020 14:48:05