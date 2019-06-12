Süleymanpaşalı çocuklar karne şenliğinde buluşuyor

Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda başlayan şenliğin ikinci gününde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Vedat Çeliker Anaokulu öğrencileri doyasıya eğlenirken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de şenlik alanını ziyaret ederek çocuklara ve velilere seslendi.

YÜKSEL: "İNŞALLAH BUNDAN SONRA BU TİP ORGANİZASYONLARIMIZI DAHA DA SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Karne Şenliği'nin büyük ilgi gördüğüne ve bu etkinliklerin daha da sıklaştırılacağına dikkat çeken Başkan Yüksel; "Bu organizasyonu okullar kapanmadan evvel yapalım, çocuklarımız da enerjisini atsın istedik. 3 mahallede daha aynı organizasyon yapılacak. İnşallah bundan sonra bu tip organizasyonlarımızı daha da sıklaştıracağız." dedi.

"ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Çocukları özellikle sportif ve zeka geliştirici oyunlara yönlendirmek istediklerini dile getiren Yüksel; "Bu organizasyonların içine çocuklarımızın zeka gelişimini arttıracak oyunlar da koyacağız. Özellikle internet ve internet üzerinden oynanan oyunlar, video siteleri gibi problemlerin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklarımızı bu alışkanlıklardan kurtarabilmek için özellikle spor aktivitelerine, zeka oyunlarına yönlendirebileceğimiz argümanlar üretmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki onlar bizim geleceğimiz ve geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Siz değerli velilerimiz de bize destek olursanız belediye olarak en iyi şekilde çocuklarımıza katkı sunarız." İfadelerini kullandı.

EĞLENCE DOLU BİR ŞENLİK

Karne Şenliği kapsamında yüz boyama, sosis balon, mozaik yapıştırma, rulolardan hayvan figürü yapımı, rüzgar çanı yapımı, anahtarlık yapımı, maske boyama, kum boyama ve sihirli kağıt atölyelerinin yanı sıra macera parkuru ve şişme parkur da yer alırken Hacivat Karagöz gösterisi, palyaço, örümcek adam, pamuk prenses gibi animatörler de çocukları eğlendirmek için şenlik kapsamında yer alıyor.

KARNE ŞENLİĞİ 4 OKUL İLE DEVAM EDECEK

Pamuk şeker, mısır, çay ve kahve ikramları ile daha da renklenen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği, Değirmenaltı Mahallesi'nden Köseilyas Mahallesi yönüne bisiklet turu, Safiye Osman Çeliker İlkokulu, Süleymanpaşa İlkokulu ve Süleymanpaşa Anaokulu ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler