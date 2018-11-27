Süleymanpaşalı Çocuklar Oyun Oynayarak Zekâlarını Geliştiriyor

HAFTA İÇİ OKULLAR, HAFTA SONU İSTEYEN HERKES OYUN OYNUYOR

Hafta içi günlerde sınıflar halinde gerçekleştirilen etkinliklere dileyen okullar sınıfça gelerek 37 farklı akıl ve zekâ oyunu ile tanışıyor.

Her yaş grubuna uygun oyunun yer aldığı Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, hafta sonları da oyunları öğrenmek ve oynayarak zekâlarını geliştirmek isteyen her çocuk için hizmet veriyor.

REZERVASYON İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Akıl ve zekâ oyunları etkinliğine sınıf olarak ya da bireysel olarak katılmak isteyenlerin 0 850 450 59 59 numaralı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayıp Çocuk Kulübü'nden bilgi alabilecekleri ve rezervasyon yaptırabilecekleri bildirildi. Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün adresi ise Hürriyet Mahallesi, Tepebaşı Caddesi, Kent-Kur Site içi.