Süleymanpaşalılar Fidan Ve Çiçek Dağıtımına Yoğun İlgi Gösterdi

250 FİDAN 500 MEVSİMLİK ÇİÇEK DAĞITILDI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak'ta bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Serasından halka dağıtılırken şu ana kadar yaklaşık 250 fidan ve 5 bin mevsimlik çiçek vatandaşlara hediye edildi.

28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tamamen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nde üretilen fidan ve çiçeklerin dağıtımı 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler