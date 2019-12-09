Süloğlu Belediyesi'nin AB Projesi Başladı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.11.035 sayılı "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı - Süloğlu ve Sozopol" isimli projesinin basın toplantısı geçtiğimiz günlerde Sozolop'da gerçekleşti. Faaliyete proje lider ortağı Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, proje partneriSozopol Belediye Başkanı Tihomir Yanakiev, Sozopol Belediyesi Belediye Meclis Başkanı Georgi Pinelov, Burgas İli İtfaiye Müdürü Komiser Vasil Vasilev, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı afet koordinasyon sorumluları, bölge muhtarları, iş dünyası ve halktan katılım sağlandı. Toplantıda proje tanıtıldı ve yapılması gereken faaliyetler ayrıntılı olarak açıklandı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı konuşmada;" iki şehrimize de hayırlı olsun. Avrupa Birliği projeleri bizim gibi ufak şehirlere büyük katkılar sunuyor. Bu proje ile her iki ülkenin dostluklarını pekiştireceği gibi ilçelerimizin kalkınmasına da katkı sunacaktır. Projemizin tanıtım toplantısı aracılıyla tüm katılımcılara teşekkür ediyor, yeniden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.