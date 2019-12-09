Haberler » Güncel » Süloğlu Belediyesi'nin AB Projesi Başladı - Haber

Süloğlu Belediyesi'nin AB Projesi Başladı

Süloğlu ve Sozopol Belediyelerinin ortak oldukları Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında CB005.2.11.035 sayılı "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı - Süloğlu ve Sozopol" proje toplantısı Bulgaristan Sozopol şehrinde gerçekleşti.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58Süloğlu Belediyesi'nin AB Projesi Başladı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.11.035 sayılı "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı - ve Sozopol" isimli projesinin basın toplantısı geçtiğimiz günlerde Sozolop'da gerçekleşti. Faaliyete proje lider ortağı Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, proje partneriSozopol Belediye Başkanı Tihomir Yanakiev, Sozopol Belediyesi Belediye Meclis Başkanı Georgi Pinelov, Burgas İli İtfaiye Müdürü Komiser Vasil Vasilev, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı afet koordinasyon sorumluları, bölge muhtarları, iş dünyası ve halktan katılım sağlandı. Toplantıda proje tanıtıldı ve yapılması gereken faaliyetler ayrıntılı olarak açıklandı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı konuşmada;" iki şehrimize de hayırlı olsun. Avrupa Birliği projeleri bizim gibi ufak şehirlere büyük katkılar sunuyor. Bu proje ile her iki ülkenin dostluklarını pekiştireceği gibi ilçelerimizin kalkınmasına da katkı sunacaktır. Projemizin tanıtım toplantısı aracılıyla tüm katılımcılara teşekkür ediyor, yeniden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Süloğlu, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:15 "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" - Haber
17:14 ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1) - Haber
17:14 Üniversite öğrencisinin ölümünde ihmali bulunduğu iddia edilen doktor hakim karşısında - Haber
17:14 Sabiha Gökçen Havalimanındaki 1000 taksiciye "turizm" eğitimi - Haber
17:14 Bakan Akar oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:18:06