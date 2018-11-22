Süloğlu Belediyesine İcra Takibi - Edirne

Edirne
'nin Süloğlu
ilçesinde bir akaryakıt firması, borcuna karşılık belediye başkanının makam odasındaki makam koltuğu, masa, sandalye ve televizyonları haczetti.
Süloğlu Belediyesine, bir akaryakıt firmasına olan lira borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran
'ın makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süloğlu Belediyesi bir akaryakıt firmasına borçlandı. Söz
konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi.
İcra takibi başlatan Edirne İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar belediyeye geldi. İcra memurları, Belediye Başkanı Ormankıran'ın makam odasındaki makam koltuğu, televizyon, mobilyaların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde belediyenin akaryakıt firmasına yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.
Aynı firmadan yakıt almaya devam ettiklerini belirten Ormankıran, şunları kaydetti. "Biz hem aldığımız yakıtın parasını öderken bir taraftan da birikmiş borcumuzu ödüyorduk. Ama arkadaşlar bize mazot veremeyeceklerini beyan ederek icra işlemlerini başlattılar. Bu icra işlemleri 4 - 4 buçuk yıldan bu yana devam ediyor. Daha önceden bizim gayrimenkullerimize icra yaptılar ve araçlarımıza icra işlemi yaptılar. Araçlarımızın icradan satışları şu anda da devam ediyor. Fakat belediyemizin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu
'na eskiden kalan bir borçlarının olduğundan dolayı para alamadıklarını beyan ettiler. Dün yine hacze geldiler. Dün benden herhangi bir izin almadan makamda cep telefonuyla kayıt yaptıklarını ve daha sonradan da onu servis ettiklerini öğrendim. İcra sonucunda da makam koltuğu, masa ve sandalye, 2 televizyonu da bizim çalışanımıza yediemin olarak teslim ettiler."
Akaryakıt firması yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Ormankıran, "Evet borcumuz var ama şu anda devam eden 3 davamızdan dolayı davalar lehimize sonndığında Süloğlu Belediyesi bu firmadan alacaklı duruma düşeceğine inanıyorum." dedi.
İcranın kendisini yıpratmaya yönelik bilinçli yapıldığını ileri süren Ormankıran, "halkın makam koltuğunu" haczedenler hakkında davacı olacaklarını kaydetti.
Edirne,Süloğlu
22 Kasım 2018 Perşembe 18:06