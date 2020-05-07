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Süloğlu'nda berberlere hijyen seti ve traş malzemesi dağıtıldı

Süloğlu Belediyesi, pazartesi günü hizmete girecek berber ve kuaförlere hijyen seti ve traş malzemesi dağıttı.

Süloğlu'nda berberlere hijyen seti ve traş malzemesi dağıtıldı
07.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:28
Süloğlu Belediyesi, pazartesi günü hizmete girecek berber ve kuaförlere hijyen seti ve traş malzemesi dağıttı.
Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberlere destek olmak için ücretsiz bir set hazırlandığını belirtti.
Berberlerde dezenfekte çalışmalarının yapıldığını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:
"Berberlerimize 10 parçadan oluşan ve meslekleri gereği kullandıkları malzemeleri teslim ettik. Bu 10 parça malzeme içerisinde tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık tıraş örtüsü, şampuan seti, kolonya, jilet seti, traş sabunu, tek kullanımlık boyun bandı, maske, bone ve eldiven ile müşterilerinin de kullanacağı el dezenfektanı var. Amacımız halkımızın ve berberlerimizin tedbirler kapsamında sağlığını korumak. Geçirdikleri zor günlerde bir nebze de olsa böyle katkı sunmak istedik. İnşallah bu virüs salgınından el birliği ile kurtulacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ormankıran, Süloğlu, Güncel, Haber

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