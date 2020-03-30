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Süloğlu'nda sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan piknik alanlarında ve ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiğini bildirdi.

30.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:08
Süloğlu'nda sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan piknik alanlarında ve ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiğini bildirdi.
Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.
Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini aktaran Ormankıran, "Sokaktaki canlarımızı unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi onların yanındayız. Belediye olarak sokak hayvanlarını yaş ve kuru mamayla besliyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarına düzenli olarak yaş ve kuru mamayla takviyesi yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.
Ormankıran, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının da düzenli olarak sürdüğünü dile getirerek, vatandaşlara evde kalmalarını önerdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ormankıran, Süloğlu, Güncel
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