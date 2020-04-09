Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Süloğlu'nda taksi ve minibüsler dezenfekte edildi

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankınan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki taksi ve minibüslerin dezenfekte edildiğini bildirdi.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:41
Süloğlu'nda taksi ve minibüsler dezenfekte edildi
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankınan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki taksi ve minibüslerin dezenfekte edildiğini bildirdi.
Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, "Belediye personelimiz koronavirüs tedbirleri ticari taksi ve ulaşım araçlarını dezenfekte etti. Halkımızın sağlığını önemsiyor ve sürekli yoğun olarak kullandığı alanları çok sık bir şekilde dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ormankıran, tedbirler kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Süloğlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Süloğlu'nda taksi ve minibüsler dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haber 15:17: Sakarya'da polisten maske kontrolü - Haber 15:17: flaş - Haber 15:17: Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak - Haber 15:16: Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor