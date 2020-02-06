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Sultan 2. Abdülhamid Han "Usta" adlı tiyatro oyunuyla Bergama'da

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" adlı oyun Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahnelendi.

06.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:49Sultan 2. Abdülhamid Han

Ekranlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid 'ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu 'da izleyiciyle buluştu.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, izleyiciden büyük beğeni aldı. Çok sayıda tiyatro seyircisinin izlediği oyunda, Osmanlı tarihimizin önemli kahramanlarından olan ve padişahlığı döneminde devletimizi en iyi şekilde temsil eden Sultan 2. Abdülhamid Han'ın çileli hayatı baba-kız ilişkisi üzerinden anlatıldı. Tek perdelik tiyatro oyununda Ahmet Yenilmez gösterdiği performansıyla, 2. Abdülhamid Han'ın yaşamını sahneye en iyi şekilde aktardı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ahmet Yenilmez ve ekibini Bergama'da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ustaya teşekkür çiçeği verdi.


Ahmet Yenilmez, Bergama, Han, Güncel

Kaynak: Bültenler

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