Sultan Abdülhamid Han Caddesi trafik yükünü azaltacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre kazandırılacak en büyük kamu yatırımı olan metro projesinin inşaat çalışmaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağını, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yollara ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nin bu kapsamda hayata geçirilmekte olduğunu belirten Başkan Altay, caddenin toplam uzunluğunun 14.5 kilometre, yol genişliğinin ise 20 metre olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Caddenin birinci etabı olan 4.5 kilometrelik Semavi Caddesi ile Beyhekim Caddesi arasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla caddemiz tamamlandığında bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. İnşallah ilk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro inşaatı nedeniyle trafiğin rahatlatılması amacıyla Selçuklu ilçesine yapılacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nin yanı sıra Karatay ilçesine Celaleddin Karatay Caddesi, Meram ilçesine de İsmail Ketenci Caddesi'nin kazandırılması planlanıyor.

Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve alt yapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak.