Koleksiyoner Şensoy, II. Abdülhamid'in tahtını yurt dışına çıkarılmamak şartıyla 100 bin TL'ye sattı

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılan eserler arasında Sultan II. Abdülhamid dönemine ait olduğu iddia edilen taht da yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi, antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye sattı.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre Yıldız Sarayı'nın eşyaları yıllar önceki yağmalama nedeniyle uzun yıllar müzayedelerde satışa çıktı. İstanbul'daki Sanat ve Antika Fuarı'nda satılan 2. Abdülhamid dönemine ait olduğu iddia edilen tahtın da benzer bir nedenle müzayedeye düştüğü ileri sürülüyor.

YURT DIŞI ŞARTI

Nilgün Şensoy, koleksiyonundaki orijinal olduğu iddia edilen tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye Maxam Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karakeçili'ye sattı.