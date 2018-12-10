10 Aralık 2018, 15:17
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Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi'nde Yangın Tatbikatı

Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi

Ağrı’nın Patnos İlçesinde Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Patnos Üniversitesi İtfaiye Programı Bölümü ile Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen tatbikatta, İtfaiye Müdürü M.Nuri Taşkın tarafınca yangın çeşitleri, yangına müdahale, yangında yapılması gerekenler, yangın söndürme tüpü kullanma, yangın İhbar hattının kullanımı hakkında öğrencilere bilgiler verildi. - AĞRI Ağrı,Patnos,Sultan Alparslan
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:17