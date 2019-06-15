İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki tarihi Murat Köprüsü, Selçuklu Mezarlığı, kümbet ve camiler, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı muharebenin gerçekleştiği Muş, yeşile bürünen el değmemiş doğası, binlerce yıllık kültürü ve tarihi mekanlarıyla kenti ziyaret edenleri hayran bırakıyor.

Murat Nehri üzerinde bulunan 188 metre uzunluğundaki ve yaklaşık 5 metre genişliğindeki Selçuklu mimarisiyle 13. yüzyılda inşa edilen 12 gözlü tarihi Murat Köprüsü, kenti ziyaret edenlerin gezdiği mekanların başında geliyor.

Üzerindeki motif ve kabartmalarla Selçuklu döneminin izlerini taşıyan Mollakent köyündeki Selçuklu Mezarlığı da kentin turizmine büyük katkı sağlıyor.

Kente gelen yerli ve yabancılar, turizmde önemli potansiyele sahip tarihi Ulu Cami, Hacı Şeref, Alaaddin Bey ve Mollakent camileri ile kümbetleri de ziyaret ediyor.

Geçen yıl, başta Murat Köprüsü ve Selçuklu Mezarlığı olmak üzere tarihi mekanları 204 bin 887 yerli ve yabancı ziyaret etti.

Yeni evlenen çiftler de dış mekan fotoğraf çekimlerini Murat Köprüsü'nde gerçekleştiriyor. Gelinlik ve damatlıklarını giyerek tarihi köprüye gelen çiftler, bir ömür saklayacakları fotoğraflara tarihi köprünün güzelliğini de ekliyor.

"Murat Köprüsü'nü görmeden ilimizden ayrılmıyorlar"

Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mevlüt Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 13 turizm işletme otelinde bin 604 yatağın bulunduğunu söyledi.

Yıl içinde kentte gelen turistlerin tarihi mekanları ziyaret ettiklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"İlimizde Murat Köprüsü, Muş lalesi, cami, medrese ve kiliselerimiz var. Turistlerin çoğunluğu tarihi Murat Köprüsü'nü görmeden ilimizden ayrılmıyor. Turizm, ülkemiz ve ilimiz açısından ekonomiye çok ciddi katkısı olan bir sektör. Malazgirt Abidesi, Malazgirt Kalesi ve Malazgirt Milli Parkı çalışmalarının tamamlanmasıyla ilimiz ileriki dönemlerinde turizmden büyük bir pay alacak.

Bu eserler ilimizde turizmin gelişmesine yüzde 100 katkı sunacak."

Muş'taki 145 mezarın arkeologlar tarafından kayıt altına alındığını ifade eden Doğan, Mollakent köyünde yaklaşık 50 Selçuklu mezarlığının bulunduğunu ve tescillendiğini anlattı.

"Keyifli vakit geçiriyoruz"

Gamze Nur Özdemir de Bitlis'in Hizan ilçesinden Murat Köprüsü'ne gezmek için geldiğini belirterek, "Aynı zamanda Muş'un tarihi yerlerini gezeceğiz. Burası çok güzel, keyifli bir yer. Ailemizle buraları görelim dedik. Hem doğaüstü fotoğraflar çekiyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Bitlisli Melik Özdemir de "Motosikletim ile Murat Köprüsü'nü görmeye geldim. İlk defa geliyorum, çok beğendim. Muş'taki tarihi mekanları gezeceğim. Muhteşem bir su akıyor ve üzerindeki köprü muhteşem." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Kartal da "Murat Nehri, Murat Köprüsü, ilkbaharın yeşilliği ve insanlarımızın cıvıl cıvıl oluşu, hakikaten bir bütünlük halinde insanlara sunulmakta." ifadesini kullandı.

Yeni evlenen Yakup ve Seher Kurtoğlu çifti de Murat Köprüsü'nde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA