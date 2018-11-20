"Sultan Gelin" Provalarına Başladı

2018- 2019 tiyatro sezonunu yeni oyunları ile zenginleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, öncelikle Eskişehir'in ilçe ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlarına yönelik olarak sahneleyeceği yeni oyunu için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

"Sultan Gelin" adlı oyunun yönetmen koltuğunda tecrübeli isim Murat Atak oturuyor. Anadolu'nun kırsalında yaşayan vatandaşların, gelenek ve görenekler üzerinden yaşadığı sosyal sorunları irdeleyen oyun, izleyenleri hem güldüren hem de düşündüren, trajikomik bir üslupla sahnelenecek.

Oyun, Eskişehir'e bağlı ilçe ve mahallelerde yaşayan, şehir merkezine uzaklıkları nedeni ile Şehir Tiyatrosunun kültürel hizmetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlara yönelik olarak düşünülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği yetkilileri; ulaşımın Büyükşehir Belediyesi desteği ile karşılanacağını ve vatandaşların ücretsiz olarak davet edileceği "Sultan Gelin" oyununun, Şehir Tiyatrolarının Sultandere Sahnesi'nde izleyici ile buluşacağını dile getirdi.

Şehir Tiyatrolarının deneyimli oyuncu kadrosu tarafından sahnelenen "Sultan Gelin" Aralık ayı sonunda seyirci ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelenecek.