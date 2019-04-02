Sultan Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI belediye başkan adayı olan Sultan Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sultan Koç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI adayı Sultan Koç kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI adayı Sultan Koç yüzde kaç oy aldı?

Sultan Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Sultan Koç SULTANDAĞI ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. SULTANDAĞI ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Sultan Koç adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.