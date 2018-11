Sultan Sazlığı'na Göç Eden Kuşlar İçin 'Can Suyu' Takviyesi Yapılıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:20



BARINDIRDIĞI 301 kuş türü ile Türkiye 'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı'na bu günlerde kuzey ülkelerinden kışlamak için başta ördekler olmak üzere çok sayıda kuş göç etti. Sazlıkta, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmemesi için Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından Gıcık Tüneli'nden can suyu takviyesine başlandı. Erciyes Dağı'nın eteklerinde, Kayseri 'nin Develi Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, Develi ilçesine 35, Yahyalı ilçesine 24, Yeşilhisar ilçesine 18 kilometre uzaklıkta, kent merkezinin 90 kilometre güneyinde yer alıyor. Tatlı-tuzlu suyun bir arada bulunduğu ender eko sistem sahip Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne, kuşların göçü başladı.AFRİKA, AVRUPA VE ASYA'DAN GELİYORLARKuzeyden, İskandinav ülkeleri, Rusya ve Bulgaristan üzerinden ağırlığı ördekler ve kuğular olmak üzere çok sayıda kuş, üç ay süre ile konaklayacakları Sultan Sazlığındaki sazlıklara yerleşti. Barındırdığı 301 kuş türü ile Türkiye'nin önemli kuş cenneti olan, RAMSAR projesi kapsamındaki uluslararası anlamda milli park statüsüyle korunan Sultan Sazlığı fauna zenginliği içerisinde kuş türlerinin en fazla uğrak yerlerinden biri olarak tanımlanıyor. Sultan Sazlığı her yıl Afrika-Avrupa- Asya arasında göç eden kuşlara ev sahipliği yaparken, zengin biyolojik çeşitliliğiyle bu aylarda Kuzeyden gelen göçe sahne oluyor. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne son günlerde Boz kaz, Yeşilbaşlı kaz, Kara kaz, Çamurcu ördeği, ötücü kuğu, küçük kuğular geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'nce Sultan Sazlığı'nda her ay kuş varlığıyla ilgili sayım yapılıyor. 2013 yılından bu yana kuşlara ilişkin sayılar, Dünya Kuş Merkezi'ne düzenli olarak bildirilerek, kayıt altına alınıyor. Develi ve Yahyalı ilçelerinde bulunan iki ayrı istasyonda yapılan sayımlarda sazlıkta şu anda yaklaşık 60 bin kuş bulunduğu, bu sayının yaz aylarında 200 bine ulaştığı belirtiliyor. Mevsimin yağış açısından kurak geçmesi nedeniyle, Sultan Sazlığı'na, bölgedeki Ağçaşar ve Kovalı barajları yerine DSİ 12.Bölge Müdürlüğü'nün Develi 2. Merhale Projesi içinde yer alan Gıcık Tüneli'nden Yay ve Sarp Göllerine " Can suyu " adı altında su takviyesi yapılarak, Kuş Cenneti'ndeki su seviyesi korunuyor.OSMANLI SULTANLARININ AVLAK ALANIYDISultan Sazlığı Koruma Alanı, İç Anadolu Bölgesi 'nde yer alan Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde kalmaktadır. 1. Derece Doğal Sit Alanı, Ramsar Alanı ve Milli Park olma özelliklerini taşıması açısından koruma altına alınmıştır. Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı'nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında bulunmaktadır. Sultan Sazlığı, step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan birisidir. Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasında bulunması ve iklimi ile bitki örtüsünün de etkisiyle çok sayıda kuşun beslenmesi, barınması, üremesi için uygun ortamı sağlayan Sultan Sazlığı yapılan kuş sayım sonuçlarına göre maksimum 301 kuş türü sayılmıştır. Sulak alan ekosistemi su seviyesinin değişimine ve aylara bağlı olarak büyük değişiklik göstermektedir. Sultan Sazlığı'ndaki kuşları bulundukları döneme göre yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit olmak üzere 4 ana grup altında toplamak mümkündür.- Kayseri