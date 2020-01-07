Haberler » Güncel » Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu - Haber

Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu

Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:59 Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu
'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.

Kayseri'nin ilçesine bağlı mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:23   İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (3)(sarıyer) (YENİDEN) - Haber
11:22   Lisenin spor salonunun kalorifer kazanı patladı - Haber
11:22   Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser - Haber
11:22   İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor - Haber
11:21   İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor (2) - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
7.01.2020 11:24:00