Haberler » Güncel » Sultan Sazlığında meşakkatli mesai başladı - Haber

Sultan Sazlığında meşakkatli mesai başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde havaların soğumasıyla birlikte zorlu kamış hasadı başladı.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:56
'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde havaların soğumasıyla birlikte zorlu kamış hasadı başladı.
'in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 300 civarında kuş türüne ve 400'e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, yöre halkının da geçimini sağlamasında önemli rol oynuyor. Kamış ihracatı yapan Turgut Tuna, bölgede kamış hasadının havaların soğumasıyla birlikte başladığının altını çizerek, "Kamışlar, traktör ve kayıkla yapılan çok meşakkatli bir hasat sonrasında düz bir alana getiriliyor. Burada kamışlar yabancı otlardan arındırılarak uzun, kısa ve kalın olarak birbirlerinden ayrılıyor" dedi.
Kamışların hasır, çatı ve izolasyon malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Tuna, "Daha önce Almanya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyorduk. Sazlıkta biraz küçülme olduğu için şu anda sadece İngiltere'ye kısmen de Hollanda'ya ihracat yapıyoruz. 1994 yılında 1 milyon bağın üzerinde ihracat gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl ise 150 bin bağ ihracat yapabildik. 10 yıl önce 50 kişi çalıştırıyorduk, sazlıktan aldığımız verim düştüğü için şu anda 10 işçi ancak çalıştırabiliyoruz. Bunun sebebi ise yağışların az olması ve sazlıkta kamış veriminin düşmesi. Bu yıl, biraz fazla yağış oldu, sazlıkta verimin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.
(Mahmut Kılınç/ İHA)
Sultan Sazlığında meşakkatli mesai başladı

Erciyes, İhracat, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36 Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Haber
18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:24 Hatay'da Kurtuluş Caddesi'nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:45:00