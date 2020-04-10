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Sultan teyzenin kombisi tamir edildi

Gölbaşı Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere çalışmalarına devam ediyor.

10.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:28
Sultan teyzenin kombisi tamir edildi
Gölbaşı Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Gölbaşı Belediyesi de, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor.

Evinden çıkmayan yaşlı vatandaşların taleplerine anında yanıt veren Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların tamir bakım gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Evinden çıkmayan 60 yaşındaki Sultan Demir, Gölbaşı Belediyesi ALO BELEDİYE hattına ulaşarak kombisinin arızalandığını ifade ederek, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kocası alzheimer hastası olan Sultan Demir isimli vatandaşın evine giderek, bozulan kombinin tamiratını gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşlardan tamir bakımla ilgili taleplere anında yanıt verdiklerini ifade ederek, "Evden çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında oluyor ve sorunlarını çözüyorlar. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız, onlar bizim için çok değerli. Onlar yeter ki evlerinden çıkmasınlar. Biz onların ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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