Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAHafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de polis ekipleri alışveriş alanları ve samt pazarlarında denetimlerde bulundu.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:32
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli 'de polis ekipleri alışveriş alanları ve samt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ekipler semt pazarında yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için drone ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Hafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala, semt pazarlarında insan yoğunluğu oluştuğunu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan semt pazarında denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağı öncesi pazara gelen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu. Polis , drone ile havadan anons yaparak tedbirlere uyulmasını istedi. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Pazara gelen bir vatandaş yapılan denetimlerle ilgili, 'Bütün çalışan sağlık görevlileri olsun, polis kardeşler olsun. Geçen hafta pazarda herkes maskesizdi. Dezenfekte olayı pek olmuyordu. Bugün için daha iyi dedi. SULTANABEYLİ’DE SEMT PAZARINDA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin