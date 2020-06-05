SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Sultanahmet Camii'nde 2. cuma namazı yüzlerce kişinin katılımıyla kılındı.

05.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:21
Sultanahmet Camii'nde 2. cuma namazı yüzlerce kişinin katılımıyla kılındı.
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra geçtiğimiz hafta sosyal mesafe kuralına uyarak Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Geçen hafta kılınan Cuma namazının ardından ikinci cuma namazı kılmak için vatandaşlar yine Sultanahmet Camii'ne akın etti. Geçen hafta Sultanahmet Camii'nin dışına taşan kalabalık ikinci haftada sadece Camii içerisinde ve avlusunda kıldı.
Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Namaz kılan cemaatin sosyal mesafeye uydukları görüldü. SULTANAHMET CAMİİ’NDE CUMA NAMAZI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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