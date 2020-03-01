Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul Sultanahmet Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua etti.

İstanbul Sultanahmet Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için, gıyabi cenaze namazı kıldı. Sabah namazının ardından vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Dua edildiği sırada bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı ve gözyaşı dökrüğü, çocukların da duaya eşlik ettiği görüldü.

Namaz öncesi bir konuşma yapan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, "Ümmet olarak, millet olarak çok ağır imtihanlardan geçtiğimiz bir zaman dilimi. Tüm bunların üst üste gelmesi takdir edersiniz ki, bize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Eğer biz bu sorumluluğumuz yerine getirirsek, eğer biz Rabbimizin hoşnut olacağı, memnun olacağı ve bizden beklediği sorumluluk neyse o sorumluluğa ait, bazı adımları ortaya atarsak, inşallah Rabbimin vaat ettiği o güzelliklere de erişmiş oluruz. Şu güzel topraklarda yaşamanın büyük bir bedeli var. Tüm dünya Müslümanlarının gözü bu topraklarda ve bu topraklardan gelecek seste ve nefeste. Eğer bizim de sesimiz kesilirse, eğer biz de istenilen oranda bu sorumluluğu yerine getirmezsek, hem Allah katında hem tarih katında bunun asla hesabını veremeyiz. Onun için sağa sola dönüp birilerini yargılayacak, birilerine iş havale edecek, birilerinden beklenti içinde olabilecek bir durumumuz yok. Herkesin kendi bakışlarını kendi üzerinde yoğunlaştırması gerekir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, şehitler için dualar edildi. Duanın ardından çocuklara hediyeler verilirken, vatandaşlara da çorba ikramında bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA