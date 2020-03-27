Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi

Cuma namazı saatinde Sultanahmet Meydanı ve Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:36
Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
Cuma namazı saatinde Sultanahmet Meydanı ve Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazlarının kılınmayışı ve evde kal uyarılarının ardından Sultanahmet Meydanı sessizliğe büründü. Cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle tarihi camiler ve avluları boş kaldı. Sultanahmet Camii ve meydanının boş kalmış hali havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanahmet, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:47: Silopi'de polisten koronavürise karşı sosyal mesafenin korunması uyarısı - Haber 15:47: KOCAELİ Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber 15:47: İZMİR Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli - Haber 15:47: ESENYURT'TA İŞ YERLERİNİN ÖNÜNE SOSYAL MESAFENİ KORU ÇIKARTMALARI YAPIŞTIRILDI - Haber 15:47: SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber