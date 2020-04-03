Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.

03.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:29
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğünce tarihi camilerden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verilmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, yürüttükleri soruşturmalar kapsamında, 13 Mart'ta Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen T. A'yı Fatih'te yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sultanahmet Camisi’nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanahmet Camisi, Güven Timleri, Güncel

Haberin Videosu :

Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?

Son Dakika Güncel Haberleri

19:01: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 19:00: Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi - Haber 19:00: Adapazarı'nda pazar yerlerine sıkı denetim - Haber 19:00: Bayern Münih, Flick'in sözleşmesini uzattı - Haber 19:00: Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Haber 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber