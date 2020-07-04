SULTANAHMET MEYDANI'NDA ATLI POLİSLERLE MASKE UYARISI

SULTANAHMET Meydanı'nda atlı polisler sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanlar uyarıldı.

04.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:05
SULTANAHMET Meydanı'nda atlı polisler sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanlar uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri Sultanahmet Meydanı'nda 4 atlı polisle denetim yaptı. Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atlı polis birliklerinin İstanbul'un turistik noktalarında devriye olarak gezecekleri öğrenildi. SULTANAHMET MEYDANI’NDA ATLI POLİSLERLE MASKE UYARISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Sultanahmet, İstanbul, Güncel, Haber
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