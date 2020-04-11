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Sultanahmet Meydanı sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan Sultahahmet Meydanı havadan görüntülendi.

11.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:11
Sultanahmet Meydanı sessizliğe büründü
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan Sultahahmet Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının dün akşam yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul genelinde olduğu gibi Sultanahmet Meydanı da boş kaldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği ancak yasak ile beraber sakinliğe bürünen Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanahmet, Zonguldak, İstanbul, Güncel
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