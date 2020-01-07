Haberler » Güncel » SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI - Haber

SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı.

07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:04 SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. 

Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti. 

Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı. 

Görüntü Dökümü:  

-------------------

SULTANAHMET

Şemsiyeyle yürüyenler

Fotoğraf çektirmeye çalışanları

Detaylar

EMİNÖNÜ

Yağmurda yürüyenler

Şemsiyeyle yürüyenler

Kırık şemsiyeden görüntüler

Detaylar 



Şemsi Tebrizi, Sultanahmet, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Sason Gençlik Spor Kulübünün yeni oyuncularından Kaymakam Özadalı'ya ziyaret - Haber
14:51   Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alım satımlarında dolandırıcılığın önüne geçilecek - Haber
14:51   Afyonkarahisar'da köy yollarında karla mücadele - Haber
14:50   80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı - Haber
14:47   Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
7.01.2020 15:00:38