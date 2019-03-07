Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin Yeni Dönem Projelerini Açıkladı

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İstanbul (İHA) Sultanbeyli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin, ilçeye değer katacak akıllı şehircilik uygulamalarıyla oluşturduğu yeni projelerini açıkladı.AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi konumunda olan Sultanbeyli, yerel seçimlere sayılı günler kala heyecanlı günler yaşıyor. 2009 yılında rekor oy oranıyla seçilen ve 2014 yılında yeniden halkın teveccühünü kazanan Hüseyin Keskin'in hazırladığı projeler ilgi çekti. Hazırlanan vizyon projeler arasında doğa, gençler, kadınlar, çocuklar ve ilçeye değer katacak çalışmalar bulunuyor. Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin proje ve meclis üyesi aday tanıtım programın yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Sultanbeyli'nin bundan sonra daha çok gelişeceğini kaydeden Başkan Keskin, akıllı şehircilik vizyonuyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sultanbeyli'nin kendisinin sevdası olduğunu vurgulayan Başkan Keskin, "Sultanbeyli bizim ve davamızın hikayesinin başladığı yer. Burası bizim sevdamız. Sultanbeyli'nin gelişmesi kalkınması bizim en büyük hayalimiz. 10 yıllık süreçte ilçemize değer kattık. Ne kadar birikmiş sorun varsa hamdolsun hepsini çözdük ve bugün bambaşka bir Sultanbeyli'de yaşıyoruz." dedi. Sultanbeyli'yi daha aydınlık bir geleceğin beklediğini vurgulayan Başkan Keskin, "Liderimizin öncülüğünde 2023 yürüyüşümüz, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı planladık. Mülkiyet sorununu çözen, hastanesine, TEM bağlantı yollarına, Gölet Parkı'na kavuşan Sultanbeyli inşallah en kısa sürede eğitim kenti de olacak". ifadelerini kullandı.Projelerin ciddi bir çalışmanın emeği olduğunu belirten Başkan Keskin, "Çalışmalarımızı toplumumuzun tüm katmanlarına dokunabilecek şekilde hazırladık. Bu projeler Sultanbeyli'nin kalkınmasının en büyük hamleleri olacak. Gücümüz taze, inancımız diri." dedi.Başkan Keskin'in mega projeleri arasında eğitim kampüsleri, yeni mesire alanları, teleferik, kongre ve kültür merkezi, macera parkları, seyir terasları, yeni spor salonları ve yüzme havuzları, şehir kütüphanesi, geleceğin meslekleri merkezi, engelsiz yaşam merkezi ve aile akademisi, Yenidoğan-Hastane-Çeşme Durağı arası metro hattı, bisiklet yolları, sanat müzesi, akıllı şehircilik uygulamaları gibi mega çalışmalar yer alıyor.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da toplantıya katıldı. Kaya, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Fatma Betül Sayan Kaya, birlik ve beraberliğin korunması adına Sultanbeyli Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Keskin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek verilmesi gerektiğini vurguladı.Konuşmaların ardından yeni dönem adayları tanıtıldı. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi. - İSTANBUL