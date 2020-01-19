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Sultanbeyli belediye başkanı keskin, 'türkler geliyor: adaletin kılıcı' filmini gençlerle izledi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini gençlerle izlediOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ' 'TÜRKLER Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları Sultanbeyli'de izleyiciyle buluştu.

19.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:34
Belediye Başkanı Keskin, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini gençlerle izledi
Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ' 'TÜRKLER Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları Sultanbeyli'de izleyiciyle buluştu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de katıldığı film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla biraraya geldi. Serdar Gökhan, Selda Alkor, Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa Zeren, Erhan Ünlütürk gibi ünlü oyuncuların yanı sıra 'Dombıra' şarkısıyla Türkiye ve dünyada adını duyuran sanatçı Arslanbek Sultanbekov da katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de katıldığı film gösterimine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama neden oldu.
Sultanbeyli belediye başkanı keskin, 'türkler geliyor: adaletin kılıcı' filmini gençlerle izledi

Özgen Keskin, Sultanbeyli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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