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Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti

19) tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

14.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:09
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti

19) tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüse (CODIV - 19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları temizliyor. Okullar, parklar, duraklar, spor salonları, kültür merkezleri, kütüphaneler, ibadethaneler dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin , dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok kalabalık ortamlarda bulunmamasını istedi.

"BAŞARILI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR"

Diğer taraftan Türkiye 'nin bu konuda iyi bir süreç yürüttüğünü ifade eden Başkan Keskin, "Devletimiz tüm birimleriyle başarılı bir çalışma yapıyor. Dünyada görülen vakalarla Türkiye'deki vakalar kıyaslandığında her şey daha net olarak görülüyor. Diğer taraftan bizde tedbir amaçlı etkinliklerimizi, gençlik merkezlerimizi ve vatandaşlarımızın toplu olarak katılım gösterdiği programlarımızı iptal ettik. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyene dikkat etmeliler. Tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sultanbeyli, Türkiye, Keskin, Güncel

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