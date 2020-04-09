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Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri dezenfektan üretiyor

Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri 17 ton klor bazlı yüzey dezenfektan üretimi yaptı.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri dezenfektan üretiyor
Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri 17 ton klor bazlı yüzey dezenfektan üretimi yaptı.
Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hamza Koç, Müdür Yardımcısı Ferhat Öneryıldız ve Kimya Teknolojileri Bölümü Alan Şefi Naci Yolum önderliğinde 12 kimya öğretmeninden oluşan ekip, korona virüsün ülkemizde de görülmesi ile birlikte dezenfektan üretme çalışmasına başladı.
Okul Müdürü Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar üretilen dezenfektanlar başta Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile'deki tüm devlet okullarına dağıtıldı. Bunun yanı sıra Sultanbeyli Belediyesi, Dilovası Belediyesi, Maltepe Cezaevi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve birçok resmi ve özel kurumun ihtiyacı karşılanırken ilçede bulunan birçok siteye de dezenfektan sağladık." dedi.
Koç, ayrıca uygulama okulu olarak İstanbul Kalkınma Ajansı'na sundukları projelerinin kabul edilmesi halinde, ilçede bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara okullarında üretimi yapılan bir hijyen paketini dağıtacaklarını ve 120 bin cerrahi maske ile 25 bin cerrahi hekim önlüğü ve 2 bin adet siperli yüz koruyucu maske imal ederek sağlık çalışanlarına dağıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Sultanbeyli, Hamza Koç, Güncel
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