25.06.2019 20:35
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sultanbeyli'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandı

Sultanbeyli'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandıİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki binanın çatısına sıçradı.

Sultanbeyli 'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki binanın çatısına sıçradı. Yangında, iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatıdaki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar, çevredeki binalarda oturanlarda büyük korkuya yol açtı.
Yangına, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.Sultanbeyli'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Sultanbeyli , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:13 Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonu
20:57 Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
20:56 Oto ekspertizli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
20:55 Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi
20:54 Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
20:51 Eşleriyle sorun yaşayan kadınları milyonlarca lira dolandırdılar
20:50 99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu