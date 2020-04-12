SULTANBEYLİ'DE 4 FIRIN SAHİBİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ EKMEK
SULTANBEYLİ'de 4 yardımsever fırın sahibi, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.
12.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:55
Görüntü dökümü:
-----------------------Bedava ekmek üretimi yapan fırınlardan görüntüler-Fırın sahipleri ile röp-Sokakta ekmek dağıtan araç-Sokakta ekmek alan mahalle sakinleri-Fırından ekmek alan vatandaşlar-Ekmek alan vatandaşlarla röp
-Genel ve detay- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Sultanbeyli, Güncel